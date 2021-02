SSC Napoli – Gattuso sorride, due azzurri pronti a tornare! Il comunicato

La quiete dopo la tempesta. Con il Granada, ieri sera in Europa League, è stata di certo una pessima prestazione collettiva del Napoli, ma è da poco arrivata una notizia che può far sorridere Gennaro Gattuso: Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly sono risultati negativi al Covid-19! Due rientri che saranno fondamentali per continuare a credere negli obiettivi stagionali. Lo ha comunicato la SSC Napoli attraverso i proprio canali social:

