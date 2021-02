Osimhen delude! Con il Granada prestazione da dimenticare: le pagelle dei quotidiani

Victor Osimhen è tornato ormai da un po’ in campo dopo l’infortunio, ma le sue prestazioni non sono ancora delle migliori. Contro il Granada, ieri in Europa League, è tra quelli che più ha deluso. L’attaccante è stato bocciato dai quotidiani:

Gazzetta dello Sport: “Sui suoi piedi un solo pallone buono per concludere, ma calcia debolmente tra le braccia del portiere Rui Silva. Voto 5”.

Corriere dello Sport: “Inserimento e tiro, un solo movimento da Osi. Questo, però, a quattro minuti dalla fine: dire che è troppo poco equivale a un eufemismo. Voto 4.5”.

Corriere della Sera: Voto 5.