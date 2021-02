MONDONAPOLI LIVE – Post-partita di Granada-Napoli e consigli di Fantacalcio: vi aspettiamo alle 17

Serata da dimenticare per il Napoli quella di ieri sul campo del Granada.

I partenopei escono sconfitti per 2-0 e ora al Maradona sarà una vera e propria impresa ribaltare il punteggio.

Alle ore 17 i nostri esperti analizzeranno la gara di andata dei sedicesimi, osservando nel dettaglio pagelle, top e flop del match e i dati della partita.

Non finisce qui, perché c’è un doppio-appuntamento anche con il Fantacalcio: infatti avrete la possibilità di interagire con noi per chiedere tutti i consigli necessari per la prossima giornata fantacalcistica!

Restate connessi che alle 17 torna la nostra compagnia!

Ringraziamo i nostri tre sponsor ufficiali:

PIZZERIA MIRACOLI di Esposito Gianluca sito nel centro storico di Napoli, in via Miracoli 52.

You&Me Eventi

Via Udalrigo Masoni 28/30, info 3713790143.

La Piazzetta in Piazzetta San Carlo All’Arena, 2 a Napoli. Per info chiama allo 081290368 o al 3298346074.