Il Mattino – Napoli, un azzurro rischia di saltare Bergamo! Gattuso non avrà ricambi

L’incredibile mole di indisponibili non si ferma per Gennaro Gattuso. Contro il Granada è stato costretto ad uscire anche Matteo Politano per un colpo al costato. Ora la sua presenza in vista dell’Atalanta è in forte dubbio. L’edizione de Il Mattino scrive a riguardo:

“A poche ore dalla trasferta di Bergamo, il Napoli è atteso da un bivio importante per quello che è l’obiettivo di questa stagione – il ritorno in Champions. I tifosi vorrebbero una squadra sempre a mille, ed è normale che perdere come contro il Granada non piace. Gattuso non cerca alibi, ma ci sono. Con l’Atalanta, intanto, rischia di non esserci nemmeno Politano. Questo è un bel guaio, considerando che a Bergamo non ci saranno ricambi”.