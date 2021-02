Corriere dello Sport: “Fratello Osimhen? Ora non venisse a fare polemiche assurde!”

In un’intervista a Radio Marte, ieri, il fratello di Victor Osimhen, Andrew Osimhen, ha esplicitamente detto che “la colpa” di certe prestazioni del fratello sono dovute al fatto che la squadra non giochi per lui. Ma la partita dell’attaccante contro il Granada ha dimostrato il contrario. Questo lo sottolinea il Corriere dello Sport nelle pagelle:

“Assurda polemica del fratello di Osimhen ieri. Ora non venisse a ripetere che i gol non arrivano perché la squadra non gioca per lui: deve scuotersi”.