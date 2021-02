L’Aia, l’associazione degli arbitri italiani, ha appena pubblicato le disposizioni ufficiali per quanto riguarda gli arbitri della ventitreesima giornata di Serie A, la quarta giornata di ritorno.

Per quanto riguarda Atalanta-Napoli, l’AIA ha designato come fischietto arbitrale Di Bello, con cui il Napoli ha un ottimo score: infatti, l’ultima sconfitta con Di Bello arbitro è la prima di Gattuso, quella contro il Parma per 1-2.

I suoi assistenti saranno Meli e Cecconi, il quarto uomo Pasqua; gli assistenti Var e Avar saranno rispettivamente Fabbri e Tolfo. Questa la squadra al completo: