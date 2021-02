Intorno al nome di Victor Osimhen si sono fatte tante speculazioni e si sono create tante voci, soprattutto negli ultimi giorni, quando si è parlato di lui come di un portatore di una nuova possibile variante.

A chiarire queste voci ci ha pensato suo fratello, Andrew Osimhen, che ha parlato ai microfoni di “Radio Marte Live“. Queste le sue parole:

“Non credo che Victor abbia violato le regole o che sia il portatore di una nuova variante: ricordo che lui non organizzò nessuna festa, ma che i parenti sono andati a trovarlo. Adesso, per fortuna, sta bene. L’unica cosa che mi sento da dire è che mi dispiace vedere la fatica della squadra nello giocare e nello sfruttare le basi di Victor: sicuramente non è al meglio e viene da un lungo infortunio. Ma voglio dare un suggerimento al Napoli: gli azzurri giochino più da squadra e giochino per lui”.