Napoli subito vicino al gol. Primi minuti spettacolari in quel di Granada. Gli spagnoli si sono riversati in avanti lasciando molti spazi in difesa. Gli azzurri sono andati molto vicino al gol su un calcio d’angolo, conquistato da Osimhen, con Elmas. Infatti il macedone, su un cross di Insigne, si trovava da solo davanti al portiere. Però, forse non aspettandosi l’occasione, Elmas ha svirgolato il pallone, creando una strana traiettoria, facendolo finire in curva. Per adesso un buon Napoli.