Finisce il primo tempo tra Granada e Napoli. Gli azzurri sono sotto di due reti con gli spagnoli che nel giro di pochi minuti hanno chiuso praticamente la partita. Troppi errori in difesa, che sono costati due gol, e nella fase di costruzione. Nel secondo tempo gli azzurri dovranno saper essere più cinici, sperando in una ripresa di un finora inesistente Osimhen, per riaprire il discorso qualificazione.