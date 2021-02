Finisce Granada-Napoli. Gli spagnoli vincono 2-0 riuscendo anche a non prendere gol. Un Napoli a dir poco brutto che non riesce a segnare anche per la precaria condizione di Osimhen. Adesso gli azzurri a Napoli devono vincere con 3 gol di scarto senza prendere gol. Servirà un miracolo tra una settimana al Maradona!