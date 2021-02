LIVE – Doppia ammonizione per gli azzurri: occasione per il Napoli con Mario Rui!

Il Napoli si riversa in avanti e prende due ammonizioni. Infatti, nel giro di pochi minuti, Elmas ferma un contropiede in maniera irregolare e prende giustamente il cartellino giallo. Mentre totalmente inopportuna è l‘ammonizione a Di Lorenzo. Infatti, il terzino azzurro va a scontrarsi con un giocatore del Granada. L’arbitro non solo fischia fallo ma ammonisce anche il giocatore che però non aveva fatto assolutamente niente. Gli azzurri, nel mentre, reagiscono con Mario Rui che di pochi centimetri, con un tiro cross, non trova la rete del possibile 2-1 che avrebbe reso sicuramente più tranquilla la partita.