Il Granada passa in vantaggio. Libertà totale per Herrera che sul secondo palo deve solo insaccare alle spalle di Meret. Il portiere azzurro aveva già salvato gli azzurri in precedenza ma niente ha potuto su una disattenzione della difesa azzurra. Arriva anche il 2-0 del Granada. Su una palla persa di Politano gli spagnoli trovano, in contropiede, il gol con Kenedy. Adesso la strada per la qualificazione si fa molto complicata per gli azzurri!