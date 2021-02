Gazzetta – ADL e Gattuso nuovamente “vicini” per il bene di tutti

Aurelio De Laurentiis si sta dimostrando un vero presente, sempre vicino agli azzurri in questo momento delicato.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, emergono infatti fattori distensivi nei rapporti tra ADL e Gattuso negli ultimi giorni; è decisamente questa la direzione più giusta da perseguire per il bene della squadra e dell’intero staff tecnico e societario.

I rapporti sono molto più tesi e tutto lascia presagire che si possa andare avanti con un clima di serenità(fondamentale per lavorare bene e portare risultati sempre migliori) e discrezione, con la testa a due importantissimi obiettivi: restare in scia della Champions e, perchè no, provare ad allungare il proprio percorso in Europa.

De Laurentiis ha fatto il passo, ora toccherà a Rino accettare che venga fatta la “pace”.