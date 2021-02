CorrSport – Politano carica i suoi e lancia un messaggio a Gattuso

Matteo Politano si è presentato ai microfoni con Rino Gattuso nella conferenza prepartita di Granada-Napoli.

Secondo quanto riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, l’esterno azzurro dovrà partire titolare viste anche le tantissime assenze che riguardano il reparto offensive: out Mertens, Lozano e Petagna. L’italiano ha caricato i compagni di squadra ed ha affermato di stare bene e di aver disputato, fino ad ora, il miglior campionato della sua carriera. Ha lanciato un messaggio forte e chiaro anche al suo allenatore, rievocando anche l’abbraccio dopo il suo goal contro il Parma.

Contro gli spagnoli servirà il miglior Politano per portare a casa tre punti importantissimi ed indirizzare il discorso qualificazione nella maniera migliore. Non sarà facile per gli azzurri, falcidiati dalle assenze in un periodo clou della stagione.