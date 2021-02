CorrSport – La rivincita di Maksimovic e Rrahmani, chiamati al “tris”

Rrhamani è chiamato a fare bene anche questa sera in terra spagnola.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il kosovaro ha sfruttato alla grande la partita contro la Juventus per rivalutarsi dopo l’errore di Udine, confermando anche l’ottima prestazione che già si era vista contro l’Atalanta in Coppa Italia. Il Napoli è da sempre convinto delle sue qualità e questa condizione da “subalterno” non è decisamente la più appropriata per un calciatore che può ancora crescere tanto e dare tanto alla causa Napoli.

E’ la rivincita anche di Nikola Maksimovic, che dopo qualche svarione di troppo nelle ultime gare prima della Juventus, è chiamato a dare continuità in assenza dei due leader difensivi titolari. Deve essere l’uomo di esperienza e guidare anche la posizione dei compagni, ormai ne ha le potenzialità. Insieme a Rhamani sono chiamati, dunque, a fare ancora meglio stasera. Sarà la terza volta che giocheranno insieme in questa stagione.