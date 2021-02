Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Granada per i sedicesimi di finale di andata di Europa League in programma domani in Spagna (ore 21).

La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la seduta con una fase di riscaldamento e torello. Successivamente lavoro finalizzato alla velocità, esercitazione tattica prima per reparti e poi di gruppo. Chiusura con sessione di tiri in porta.