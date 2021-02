Granada, Martinez: “Gara importante, vogliamo vincere!” Montoro: “Faremo di tutto per qualificarci col Napoli”

Diego Martinez, allenatore del Granada, ha parlato in conferenza stampa della sfida col Napoli. Queste le parole del tecnico:

“E’ una gara molto importante per noi, sono fiducioso perchè ho a disposizione un gruppo di calciatori straordinari. E’ motivo d’orgoglio essere qui ed affrontare il Napoli, uno dei top club italiani. Vogliamo giocarci la qualificazione in queste due partite, a prescindere dall’avversario ho dovuto rivedere alcuni schemi in base ai giocatori che ho a disposizione. Abbiamo molte assenze sulle fasce difensive e in attacco, ma l’importante è che chi gioca ci metta una grande voglia. Abbiamo già giocato trentasette gare in questa stagione, la squadra non era abituata a giocare ogni tre giorni”.

Presente anche il centrocampista Angel Montoro:

“E’ un appuntamento storico per noi, possiamo giocarcela. Faremo di tutto per rendere in nostri tifosi felici, sappiamo la difficoltà della partita ma vogliamo vincere. Il Napoli ha calciatori molto forti, a livello personale direi che quello che temo di più è Fabian, ma è l’insieme che è molto forte”.