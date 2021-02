Buonasera a tutti i lettori di MondoNapoli.it!

Gattuso è al centro di molte discussioni, andrebbe sostituito o no? – “Le mie idee sono le mie, ADL ha un’altra idea perché ormai tutti fanno un gioco sporco spacciando le mie parole per quelle del patron azzurro. Lui non ha mai pensato di cacciare Gattuso, in nessun caso però, quando ha visto che il Napoli era in difficoltà, e ha aspettato la partita col Verona dove si è molto arrabbiato, si è fatto sentire. Il contratto concordato con Gattuso a Natale l’ha riposto in un cassetto, gli ha dato altre chance che però ha perso e a quel punto si è guardato intorno. Ma non poteva mandarlo via ora perché traghettatori ora in giro non ci sono, una persona come Ranieri non è disponibile ora. Sarri, Mazzarri, Allegri, sono nomi troppo complicati. Gattuso quindi diceva ‘cacciami tu’. Io l’avrei cacciato ma non adesso, dopo il Torino perché ho visto il Napoli alla frutta, inesistente! Non correva, non c’era gioco. Dopo quel momento come fai visto che giochi sempre? Ora devono vedersela loro. ADL deve guardarsi attorno se fa disastri e forse anche per punire il tecnico ha fatto uscire le voci. Ma Gattuso non può sentirsi deluso visto che ADL trattava con lui quando c’era Ancelotti! Lui deve dimostrare le cose invece di attaccare me, Baldari e ADL in conferenza”.

Sulla situazione del mercato azzurro – “Ma dopo tutta la situazione che dobbiamo dirgli? Ha speso 100 milioni per questa stagione e Giuntoli gli ha portato i vari calciatori. Ha speso i soldi che nessun avrebbe versato per Osimhen. Se non vendi nessuno è ovvio che si arrabbia se le cose non vanno bene perché i soldi li ha spesi, male ma spesi”.



“Quando Giuntoli compra, nel dopo Higuain, Diawara dal Bologna, Rog dall’estero e Zielinski dell’Empoli di proprietà Udinese, io ho coniato il termine “la meglio gioventù” citando Pasolini. Loro lo erano davvero ma se non ti rendono è perché i calciatori sono uomini e sono soggetti all’ambiente, alla lingua, a una fidanzata infedele. Rog è stato uno scandalo! Non ha giocato un minuto da titolare ed è scandaloso! Ad avercelo ora uno così… Diawara al primo anno stava togliendo il posto a Jorginho! Impressionante! Ma poi nella crescita si è gonfiato anche fisicamente ed è scomparso. Zielinski, se ancora oggi è un pallido principe con grandi qualità, è stato la riserva di Hamsik. Milik non era Higuain ma un attaccante molto forte. Ha subito gli infortuni ma il vero Milik non si è ancora visto. Non è un top player ma sarebbe potuto diventarlo con più continuità. L’errore grave però è stato acquistare Maksimovic che non valeva 25 milioni e non vale il rinnovo! Quindi distinguiamo chi fai bene a prendere ma non ti rendono e chi invece è sbagliato proprio come Maksimovic. Ancelotti non ha reso ma non è colpa di De Laurentiis perché lui ha più trofei di tutta la società. Doveva essere un valore aggiunto per vincere lo scudetto ma Ancelotti, invece di prendere le redini del gioco di Sarri, stravolge il gioco e quindi: è colpa di chi l’ha portato o chi ha operato?”.





Un uomo di calcio come ADL doveva pensare che portare Ancelotti significava avere in squadra grandi campioni, non trova? – “Ancelotti non voleva Icardi! Lo voleva il patron azzurro! Ancelotti stravede per Milik, io ci ho parlato e voleva anche James Rodriguez. E col senno di poi meglio non averlo preso”.



Sulla gestione Giuntoli dei centrocampisti – “Elmas e Lobotka non volgano i soldi pagati. Ciciretti e Ounas non si capisce perché sono stati presi. Allan poteva essere venduto a cifre più alte. Fabian Ruiz e Zielinski sono gli unici di cui possiamo parlare seriamente ormai. Non è stato neanche Benitez a portare grandi calciatori. Lo scouting del Napoli ha chiamato Koulibaly e l’hanno sottoposto al tecnico. Lui collaborava a differenza di Sarri! Leandro Damiao era stato preso da Bigon ma non è si concluso per problemi di diritti! Quando ADL chiede di Higuain gli dissero di no! Chiavelli è in amicizia con un dirigente del Real Madrid e solo con la loro telefonata hanno potuto prendere l’argentino quindi l’acquisto in questo caso è di De Laurentiis. Bigon e il suo staff hanno preso Mertens, Jorginho, Koulibaly, Ghoulam, Albiol ma Benitez non li ha valorizzati per niente! Prendemmo 53 gol con quel tecnico! Sarri è riuscito a portare dalla sua parte i calciatori importanti. L’uomo della storia è stato solo Maurizio Sarri. Tutti furono trasformati, e l’unico acquisto buono quell’anno fu Allan”.





Sul mercato dello scorso gennaio – “Il Napoli prende Demme e ricomincia la risalita, fu fondamentale. Ma poi prende anche Lobotka che ora è stato accantonato, totalmente abbandonato. Poi ha preso Petagna pensando che Mertens non sarebbe stato rinnovato siccome fu lui, insieme ad Allan, a capitanare l’ammutinamento! Poi ha preso Politano per Callejon e Rrahmani per sostituire Koulibaly che sarebbe dovuto andar via a fine campionato. Tutti i piani però sono stati sventati e queste calciatori hanno fatto una pessima fine. Poi è arrivato Bakayoko che ormai fa il palo della luce. Ora ADL è terrorizzato dal rendimento di Osimhen perché ha paura di aver buttato altri soldi. Ci vuole una rosa più corta, spazio ai giovani e puntare su giocatori pronti! Elmas è stato un acquisto sbagliato perché non era pronto, cioè un calciatore che dopo 2/3 anni puoi rivendere”.





“I guai del Napoli iniziano quando Hamsik se ne va in Cina. Solo Benitez poteva decidere di farlo giocare come punta, io non comprendo. I guai di Ancelotti iniziano proprio dalla situazione dello slovacco siccome nelle prime partite non fa benissimo. Invece si insistere cambia sistema di gioco ed elimina il regista e la coppia Allan – Hamsik era invidiata da alcuni colleghi parigini. A febbraio lo slovacco va via e nel girone di ritorno, gli azzurri, sono sesti. Nella media di 5 anni il Napoli era secondo, con Ancelotti sono settimi. Abbiamo consentito alle milanesi di tornare siccome gli azzurri sono calati”.

Sul mancato acquisto di Ibrahimovic – “Il progetto di Ancelotti era valorizzare Milik affiancandogli lo svedese. ADL l’ha incontrato a Los Angeles e avevano chiuso l’accordo! Ibra era del Napoli! Avevano fatto anche l’accordo con Raiola ma quando Ancelotti va via, lui voleva venire lo stesso ma Gattuso non lo vuole! Non ha creduto in lui e chiamarono Raiola per dire che era finita”.

