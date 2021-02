Lozano, quante gare salterà? La data ipotizzata per il rientro

Lungo stop per Hirving Lozano. Il messicano si è infortunato al bicipite femorale durante la sfida con la Juventus, e per lui si prospetta uno stop più lungo rispetto a David Ospina, anche lui infortunatosi sabato nel pre match con i bianconeri. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, Hirving non potrà essere disponibile fino al 14 marzo, quando il Napoli affronterà il Milan a San Siro.

Lozano è rimasto in campo, sabato, stringendo i denti, per non lasciare la squadra in 10 in un match così importante e delicato. Ora, però, dovrà fare i conti con l’infortunio. Come riporta Tuttosport, El Chucky dovrebbe saltare sei partite: la doppia sfida con il Granada in Europa League e quattro in campionato (Atalanta, Benevento, Sassuolo e Bologna).