SKY – Infortuni Lozano e Ospina, brutte notizie per Gattuso: i tempi di recupero

Piove sul bagnato in casa Napoli a causa dei numerosi infortuni ai calciatori azzurri. sale, infatti, a otto il numero degli indisponibili della rosa di Gennaro Gattuso. Gli ultimi due, in ordine cronologico, sono quelli di natura muscolare di David Ospina e Hirving Lozano. Per il portiere colombiano i tempi di recupero sono stimati intorno ai 10-15 giorni, mentre l’esterno dovrebbe star fermo per circa un mese, una vera e propria tegola visto il rendimento del messicano fin qui. A riportarlo, la redazione di Sky Sport.