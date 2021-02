Repubblica: Accordo Gattuso – ADL! Testa all’obiettivo Champions

Gattuso e ADL avrebbero trovato la quadra, come si suol dire, per mettere da parte i rancori delle ultime settimane.

Come riportato l’edizione de La Repubblica, i rapporti tra i due dovrebbero essere molto più sciolti dopo l’importantissima e fondamentale vittoria azzurra contro la Juventus di sabato sera al Maradona.

L’esonero è stato scongiurato in vista di un patto di acciaio tra le due parti per il bene del Napoli. La stagione è ancora in corso ed è da giocarsi fino alla fine: Gattuso dovrà riportare il Napoli in Champions e ha la piena fiducia di ADL che crede in lui nel raggiungimento di questo traguardo importante.

Bisognare ritrovare la compattezza attorno all’ambiente. In campo gli animi saranno decisamente più calmi e si lavorerà meglio per garantire continuità di risultati.