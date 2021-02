PRIMA PAGINA – CdS: “Cima Lukaku”

Il Corriere dello Sport apre la propria edizione odierna celebrando Romelu Lukaku. Il centravanti dell’Inter ha trascinato la sua Inter in vetta, guadagnando ad una settimana dal derby il primo posto in classifica. Sempre in prima pagina il Corriere festeggia anche la vittoria della Roma insuperabile all’Olimpico, 3-0 sull’Udinese. Nel taglio basso tremano le panchine di Cagliari e Crotone rispettivamente terz’ultima e ultima e ora riflettono sul futuro del proprio allenatore. L’articolo di fondo è dedicato ad Ibrahimovic e al suo Milan che pare aver perso lo smalto della gara d’andata.