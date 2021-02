Gazzetta – Insigne risponde presente, fondamentali Granada e Atalanta

Lorenzo Insigne ha risposto presente alla chiamata, portandosi il suo Napoli sulle spalle contro la Juventus.

Bisogna dare continuità, è proprio questo di cui parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il capitano ha trascinato gli azzurri con il goal numero 100 nella storia del club; si è caricato di una responsabilità enorme prendendo quel pallone tra le mani e posizionandolo senza paura sul dischetto. Una rete liberatoria che permette di scorgere, da lontano, un piccolo spiraglio di luce in fondo ad un tunnel interminabile.

E’ uscito dal campo a pezzi, con un fastidio alla coscia sinistra; ci sarà, però, a Granada per guidare di nuovo il suo Napoli alla vittoria. Domenica si ritorna al Gewiss Stadium di Bergamo e serve il miglior Insigne per fare risultato e non perdere altri punti preziosi per strada. L’Europa League è un obiettivo e gli azzurri devono perseguirlo fino alla fine.