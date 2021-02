CorrSport – Esami strumentali per Ospina oggi, si teme il forfait per giovedì

David Ospina ha saltato il big match in casa contro la Juventus per un problema muscolare nell’allenamento prepartita.

Come riportato dall’edizione de il Corriere dello Sport, il colombiano ha riportato un infortunio all’adduttore della coscia destra ed è a forte rischio per la sfida di Europa League in programma giovedì sera contro il Granada. Così come per Hirving Lozano, si faranno altri accertamenti nella giornata di oggi per capire la reale entità dell’infortunio e i tempi di recupero necessari.

In tal caso si preparerebbe Alex Meret, uno dei migliori in campo nella sfida interna contro la Juventus e calciatore da ritrovare assolutamente viste le grandi potenzialità di cui dispone. La tabella indisponibili, ad ogni modo, continua ad essere troppo fitta per i prossimi impegni azzurri. Ospina rimane un punto interrogativo.