CorrMezz – Lozano rischia un lungo stop, esami per lui nella giornata di oggi

Hirving Lozano rischia un lungo stop dopo aver riscontrato un forte dolore alla gamba destra contro la Juventus.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, anche il messicano, insieme ad Ospina, sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti nella giornata di oggi: in caso di stiramento, El Chucky potrebbe stare ai box per circa tre settimane e non sarebbe una delle migliori notizie per Rino Gattuso e i suoi. Il rendimento dell’atleta è di gran lunga sopra le aspettative e nessuno avrebbe mai potuto immaginare una spaventosa evoluzione in tali termini.

Il Napoli si gioca molto tra giovedì in Europa League e domenica in campionato contro l’Atalanta, è pertanto necessario arrivare a questi due big match con il recupero di determinati calciatori; Lozano non può non essere tra questi.