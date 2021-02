MONDONAPOLI LIVE – La rivincita di Insigne, che grinta Napoli! Pagelle, Top & Flop e goal numero 100 per il capitano!

Ieri sera siamo subito andati in diretta per commentare, con MondoNapoli Live, la vittoria preziosissima contro la Juventus sui nostri profili Facebook, Youtube e Twitch.

Non era facile portare a casa i tre punti e tutti gli ospiti in diretta sono stati concordi nell’affermare quanto questa sia stata una vittoria da sei punti. Fondamentale per lo scontro diretto e la classifica, il Napoli è ora a due punti dai bianconeri e aspetta trepidamente i risultati di Lazio e Roma.

Nella prima parte della diretta abbiamo analizzato le pagelle degli azzurri, tutte con voti molto alti e la rubrica Top & Flop: in quest’ultima la nostra redazione ha scelto Rrhamani come migliore in campo e Bakayoko rispettativamente come peggiore.

Nella seconda parte, dopo aver parlato e discusso delle statistiche del match, abbiamo dato spazio ai vostri commenti come sempre. Focus molto importante, inoltre, è stato quello dedicato a Lorenzo Insigne.

Il capitano ha raggiunto quota 100 reti proprio contro la Juventus, riscattandosi dopo l’errore al Mapei Stadium in Supercoppa. Non era facile e la personalità del numero 24 gli ha consentito di raggiungere questo traguardo importante; il calciatore rientra tra quelli con più minutaggio insieme a Zielinski e Lozano, che dovranno riposare necessariamente.

