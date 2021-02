Il Mattino – Ospina e Lozano preoccupano: oggi i nuovi accertamenti

Continua l’emergenza infermeria in casa Napoli. Azzurri ancora sfortunati ma più che altro stanchi, con Ospina che poco prima di scendere in campo contro la Juventus ha dato forfait e Lozano, che sul finale di partita ha dovuto stringere i denti e giocare nonostante un risentimento muscolare alla coscia destra. Come se non bastasse anche il titolare fra i pali di ieri sera – Meret – ha riscontrato un leggero fastidio muscolare. Secondo il Mattino i tre verranno valutati oggi ma le condizioni dei sud americani preoccupano e non poco.