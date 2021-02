Gattuso-ADL, tregua sancita: si andrà avanti insieme fino a Giugno

Ieri sera, dopo la vittoria del Napoli contro la Juventus, il tecnico azzurro Gennaro Gattuso aveva espresso un concetto molto semplice ai microfoni di Sky Sport: accetto le critiche, ma non le offese personali. Come riportato dal giornalista Raffaele Auriemma su Tuttosport, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis si è reso protagonista di un bel gesto nel pre e nel post-partita, entrando negli spogliatoi per stare vicino alla squadra. Il patron azzurro ha, così, spento le polemiche che c’erano state nelle ultime settimane e ha confermato fiducia a Gattuso fino alla fine dell’anno, ma forse anche dopo.