CorSport – ADL ha dato fiducia al gruppo negli spogliatoi

ADL soddisfatto. Questa l’immagine che ieri Gattuso con il suo staff e il gruppo squadra hanno visto dal ritorno negli spogliatoi. Il presidente infatti ha seguito la partita dal Maradona, ma all’interno probabilmente per il freddo, con il figlio Edoardo. Dopo aver battuto 1-0 i bianconeri gli azzurri hanno fatto ritorno negli spogliatoi dove ad aspettarli c’era il patron azzurro, soddisfatto e gioioso per il risultato. Applausi e complimenti per i ragazzi di Gattuso che hanno portato a casa tre punti importantissimi contro la rivale di sempre.

FONTE: Corriere dello Sport