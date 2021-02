UFFICIALE – Regione Campania, la nuova ordinanza di De Luca per Carnevale

I contagi in Campania sono in risalita e con il weekend che coincide con le ‘feste’ di San Valentino e Carnevale, il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha deciso di prevenire qualsiasi forma di assembramento con una nuova ordinanza: stop infatti a feste, cortei e qualsiasi forma di manifestazione inerente al Carnevale in luoghi pubblici e privati, all’aperto e al chiuso.

Il provvedimento è stato firmato questa mattina ed è tutt’ora in corso di pubblicazione. Le nuove regole hanno comunque effetto immediato e resteranno in vigore fino alla mezzanotte di martedì 16 febbraio.