Radio KKN – Asse Napoli-Spezia, in due potrebbero passare in azzurro la prossima stagione

Tra i principali indiziati a sostituire Gattuso, la cui avventura sulla panchina del Napoli sembra comunque volgere al termine, al massimo per la fine dela stagione, si è fatto largo il nome di Vincenzo Italiano, attuale allenatore dello Spezia. Con lui, al Napoli potrebbe arrivare l’attaccante Nzola, che tanto bene sta facendo con la maglia dei bianco-azzurri in campionato.

Ecco gli ultimissimi aggioramenti sulla vincenda rivelati da Radio Kiss Kiss Napoli: “Il nome di Italiano è stato più volte accostato alla panchina del Napoli e lui stesso è sembrato orgoglioso dei complimenti ricevuti da ADL in persona. I fari su questo allenatore si erano già accesi quando lo Spezia era in serie B… L’altra notizia riguarda invece Nzola sul quale ci sono 4 Club, due stranieri e due italiani. Tra i due italiani c’è anche il Napoli, è un giocatore che piace non poco ma tantissimo”.