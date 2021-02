MondoNapoli Live è ora in onda con una nuova puntata dedicata al prepartita di Napoli-Juventus. Per seguirci in diretta, cliccate sui link seguenti:

Facebook:

https://www.facebook.com/MondoNapoliOfficialPage/videos/870872013691144/

YouTube:

Twitch:

https://www.twitch.tv/mondonapoli/v/911188372?sr=a&t=0s