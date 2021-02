Nel Napoli sceso in campo contro l’Atalanta, nella partita di mercoledì, non c’è stato solo un aspetto negativo, ma anche un aspetto positivo: Victor Osimhen.

Più ombre che luci nella prestazione dell’attaccante nigeriano, che nel primo tempo ha fatto fatica ad arpionare palloni e a far salire la squadra, ma ha lottato e ha instaurato una bella lotta con Palomino. Purtroppo, ha sbagliato il goal de 2-2 e su di lui pesa questa macchia.

Ma la sua prestazione, se considerata la sua precaria forma fisica, è positiva: Gattuso lo sa che non è al meglio, ma Osimhen è troppo importante per questo Napoli e per il suo gioco, e il mister lo vorrebbe schierare titolare pure contro la Juventus.

Insomma, Gattuso è pronto a scommettere tutto sul suo pupillo nella partita che potrebbe decidere il suo futuro.