Dries Mertens è ancora infortunato. Dopo il primo infortunio e il rientro con tanto di ricaduta, l’attaccante azzurro si ritrova nuovamente in Belgio in quanto, come evidenzia il Corriere dello Sport, il primo ciclo di terapie non è andato a buon fine ed è proprio per questo che i problemi alla caviglia sono costanti. Ora si trova alla clinica di Anversa, presso il centro di un suo amico. La speranza dei tifosi è quella di rivederlo al più presto in campo.