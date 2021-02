Ag. Insigne: “Gattuso? Vi spiego da dove arrivano i problemi del Napoli”

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato a Gianlucadimarzio.com e ha affermato: “In partite del genere gli stimoli arrivano da sé. La scorsa partita fu decisa dagli episodi, magari questa volta sarà la volta buona per il Napoli. Per Gattuso non è facile dare il massimo a causa della mancanza di giocatori come Mertens e Koulibaly. I veri tifosi sono vicini alla squadra, a Gattuso e a Lorenzo. Alcune volte sembra che quando si perde la colpa è di Insigne (ride, ndr.). Certa stampa dice bugie e falsità, sembri si divertano ad attaccare la squadra e Insigne. La critica va bene ma addirittura ho sentito dire che Gattuso paga il momento negativo di Insigne… ma trovatemi un attaccante esterno che fa più di 12 km a partita. Ultimamente è meno brillante ma fa sempre ciò che il mister gli indica. Tante le voci anche su Giuntoli ma qualcuno ha dimenticato tutto ciò che è stato fatto fin’ora.