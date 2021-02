UFFICIALE: Napoli-Juve, arriva la designazione arbitrale!

Archviata l’Atalanta, il Napoli affronterà la Juventus di Andrea Pirlo questo sabato alle ore 18.00. Sul prato del Maradona si scontreranno in campionato per la prima volta bianconeri e azzurri che, al netto della sentenza del Collegio di Garanzia, dovranno ancora recuperare la sfida dell’andata.

Di seguito, la sestina arbitrale divulgata dal sito dell’Aia, che ha designato per il big match di Napoli il signor Doveri di Roma:

NAPOLI – JUVENTUS Sabato 13/02 h. 18.00

DOVERI

GIALLATINI – PRETI

IV: CALVARESE

VAR: VALERI

AVAR: BINDONI