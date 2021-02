SSC Napoli, gli ennesimi infortuni! Altri due azzurri rischiano di saltare la Juve

Non c’è pace per il Napoli. Sabato gli azzurri affronteranno la Juventus al Maradona e Gattuso dovrà fare i conti, molto probabilmente, con altre due assenze: Elseid Hysaj e Diego Demme. Dunque, in casa Napoli continua a piovere sul bagnato, gli ennesimi infortuni di questa stagione.

La SSC Napoli ha comunicato le loro condizioni attraverso il report medico:

“Hysaj si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo gastrocnemio della gamba sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Elongazione al quadricipite della coscia sinistra per Demme. Il centrocampista azzurro ha iniziato le terapie e sarà valutato quotidianamente”.