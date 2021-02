Il Napoli va sotto e ADL abbandona la tribuna, Alvino svela: “Ecco dov’era”

La situazione, di per sé, non è confortante ma – come spesso accade – si cavalca facilmente l’onda della disperazione. A chiarire la notizia sul presunto abbandono dello stadio da parte del presidente azzurro dopo appena quarantacinque minuti di Atalanta-Napoli, tuttavia, è il giornalista vicino alle questioni del club, Carlo Alvino:

Il momento è delicatissimo ma per amore di verità ieri Adl non ha lasciato lo stadio a fine primo tempo. A causa del freddo pungente ha seguito tutta la partita negli spogliatoi. A fine gara ha salutato i calciatori ed ha lasciato il Gewiss Stadium un’ora dopo la fine del match. — Carlo Alvino (@Carloalvino) February 11, 2021