Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si è recato quest’oggi alla assemblea della Lega Serie A. In particolare, si è discusso in merito ai diritti Tv. Sky e Dazn, hanno presentato a tutti i club la loro offerta.

Al termine dell’incontro, De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti: “Sky o Dazn? Ancora non abbiamo preso una decisione. Non abbiamo ancora preso una strada. Le strade sono infinite come dice il Signore…”