CorrSera – Gattuso potrebbe saltare, decisiva la Juventus

Rino Gattuso non ha la certezza di poter finire la stagione sulla panchina azzurra dopo la sconfitta di ieri.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere della Sera, la situazione inizia ad essere apparentemente drammatica e ADL potrebbe convincersi a cambiare allenatore. Il Napoli deve dare una svolta alla sua stagione prima che sia troppo tardi per raggiungere gli obiettivi minimi della società. La gara contro la Juventus sarà indicativa in tal senso.

Una sconfitta contro i bianconeri potrebbe essere l’ultima gara a Napoli di Gattuso, inutile nasconderlo.