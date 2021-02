Il Mattino – Mertens rientro slittato! Si tenta il recupero per la sfida di ritorno contro il Granada

Dries Mertens è rimasto in Belgio per ultimare le cure post infortunio alla caviglia che non gli sta dando tregua negli ultimi periodi.

Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, Mertens è pronto per rientrare in Italia e potrebbe giocare la gara di ritorno contro il Granada. “Mertens sta proseguendo la riabilitazione della caviglia al Move to Cure di Anversa. Dovrà restare in Belgio ancora per una settimana per poi ritornare a Castel Volturno e andrà in panchina a Bergamo contro l’Atalanta in campionato. Il rientro definitivo probabilmente contro il Granada nella sfida di ritorno”.