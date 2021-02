Gazzetta rivela: “Alcuni giocatori contestano Gattuso! Il motivo”

In casa Napoli, al momento, non c’è più coordinamento tra la proprietà e l’ area tecnica, insieme a Gattuso è sotto accusa anche Cristiano Giuntoli per alcune scelte di mercato e per non aver saputo gestire la questione all’ interno del gruppo.

E poi, ci sono anche quei giocatori che contestano l’ allenatore per i suoi metodi e per il fatto che vengono schierati fuori ruolo. Insomma, il Napoli siede su una polveriera o quasi. C’ è il timore che se stasera dovesse andare male e sabato, contro la Juve, dovesse esserci la replica, il banco potrebbe saltare insieme ad alcune teste.

Fonte: Gazzetta dello Sport