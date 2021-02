Repubblica – Mertens sta tornando! Il belga è atteso in Italia: fissata la data

Gattuso in questa stagione ha dovuto fare i conti con delle assenze importanti per lungo tempo, fra tutte quelle dei suoi bomber: Osimhen – tornato ma lavora per ritrovare la forma migliore – e Dries Mertens. La caviglia tormenta quest’ultimo dal 16 dicembre, recentemente è tornato nuovamente in Belgio – dopo il primo periodo di riabilitazione – per cercare di recuperare appieno e quanto prima. Ma quando torna Dries Mertens? Risponde l’edizione odierna di Repubblica:

“Gattuso sta aspettando Mertens, l’attaccante è atteso domani al Training Center dopo il periodo di riabilitazione trascorso in Belgio per risolvere definitivamente l’infortunio alla caviglia che lo tormenta dal 16 dicembre, quando si fece male a San Siro contro l’Inter”.