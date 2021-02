Come riportato da Il Mattino, le difficoltà in casa Napoli aumentano sempre più. Kostas Manolas, infatti, uscito malconcio per un infortunio alla caviglia contro il Genoa, non recupererà per la gara contro l’Atalanta di Coppa Italia, ma molto probabilmente non ci sarà neanche per la sfida alla Juventus di sabato prossimo. Nel ruolo di difensore centrale ci saranno Nikola Maksimovic e Amir Rrahmani, a meno che Gattuso non decida di impiegare Giovanni Di Lorenzo in quel ruolo.