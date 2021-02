La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto sull’infortunio alla caviglia destra di Kostas Manolas dopo il comunicato ufficiale della SSC Napoli (leggi qui). I tempi di recupero del difensore azzurro potrebbero rivelarsi più lunghi del previsto. Infatti, per un infortunio del genere servirà almeno un mese per tornare al meglio. Brutte notizie per il Napoli e per Gennaro Gattuso, che dovrà fare a meno della coppia titolare di difesa nei prossimi impegni stagionali.