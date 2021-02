Di Marzio – De Laurentiis ha preso la decisione su Gattuso

Gianluca di Marzio, nell’edizione odierna di Sky Sport ha riportato come sia arrivato il momento delle decisioni in casa Napoli.

De Laurentiis ha deciso di non esonerare Gennaro Gattuso adesso ed il Napoli continuerà almeno fino a fine stagione con l’attuale tecnico. Il presidente ha riconosciuto l’ottima prestazione della squadra a Genova contro il Genoa e ha capito che la squadra segue il suo allenatore e sarebbe controproducente esonerarlo adesso.

Questo però non esclude il fatto che a fine stagione potrebbe esserci una separazione, la strada per il rinnovo sembra in salita e difficilmente percorribile, soprattutto in caso di mancato arrivo tra le prime quattro in campionato, senza Champions League ci sarà una separazione consensuale ed il Napoli ripartirà da un nuovo tecnico.