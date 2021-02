Kiss Kiss – ADL ha le idee chiare: no al traghettatore fino alla fine della stagione

Sono insistenti le voci riguardanti il futuro di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. Stando a quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, la volontà di De Laurentiis è quella di continuare con l’attuale allenatore azzurro fino al termine della stagione. L’ipotesi di un traghettatore, al momento, appare improbabile, anche se il presidente abbia avuto una mezza idea di mettere sotto contratto Mazzarri per sei mesi.

Gattuso, per De Laurentiis, sembrerebbe l’unico in grado di poter centrare il quarto posto valido per la qualificazione alla prossima Champions League.