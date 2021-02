Ad ADL non è andata giù la settima sconfitta in campionato del Napoli contro il Genoa.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il presidente è furioso dopo l’ennesima brutta prova dei suoi calciatori in questa stagione ed è combattuto su alcune decisioni da prendere. Per Gattuso saranno importantissime le sfide contro Atalanta e Juventus, è tanta la delusione nell’ambiente.

ADL ragionerà e valuterà nelle prossime due il da farsi.