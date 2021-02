CorrSport – Su Mario Rui si può dare il rigore, 2-0 è viziato da un fallo

Sono diversi gli episodi dubbi fuoriusciti dalla gara del Marassi tra Genoa e Napoli.

Secondo l’edizione de Il Corriere dello Sport, uno dei contatti decisivi del match è quello tra Scamacca e Mario Rui nel finale di gara: Manganiello ammonisce il terzino azzurro per proteste ma il rigore ci può stare in virtù della spinta in area dell’attaccante genoano. Sul 2-0 non mancato le proteste di Gattuso per un fallo di Strootman su Di Lorenzo, non visto dall’arbitro.

Per il resto, la conduzione non è stata eccezionale: esagerato il giallo a Lozano nel secondo tempo per un pestone su Zajc, mentre su Pandev poteva starci il giallo per Manolas. Prova mediocre per Manganiello.