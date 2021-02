L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio alla situazione Covid in casa Napoli. Infatti ieri, come riporta il quotidiano, sono risultati positivi Koulibaly e Ghoulam. Secondo il quotidiano, in mattinata dovrebbero arrivare anche i risultati dei tamponi effettuati in albergo. Un momento sicuramente non positivo per gli azzurri che senza Ruiz, Koulibaly, Ghoulam e Mertens si apprestano a giocare la partita di sta sera con un Genoa in splendida forma.